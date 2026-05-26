Бутягин заявил, что в тюрьме писал работу об искусстве с точки зрения археолога

Москва26 мая Вести.Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что в заключении работал над рассказами и научно-популярной работой об искусстве, а также писал стихи.

Для того чтобы поддерживать себя психологически, я писал… Вообще, первое, что я купил в тюрьме, это была бумага. И я исписал больше, наверное, 230-250 листов рассказал Бутягин на пресс-конференции в издательстве "Наука", его слова приводит РИА Новости

По словам археолога, в заключении он написал около десятка стихотворений и "неожиданно для себя" занялся рассказами.

По большей части я все-таки писал что-то научное, научно-популярное. Ну, нормальную научную работу, естественно, в тюрьме вести невозможно… Но у меня была давно идея привести в порядок свои мысли по поводу того, что такое искусство с точки зрения археолога. Я их привел сказал Бутягин

Он уточнил, что на эту тему написал порядка 50 страниц.

Не знаю, получится ли книжка, но, может быть, какая-то большая публикация. Хотя у меня там еще есть две главы, которые я не мог написать - историографические, если их закончить, может, будет маленькая книжечка отметил ученый

Археолога задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киевский режим обвинил Бутягина в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму.