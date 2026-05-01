Бутягин прочитал в Петербурге сочиненные в польской тюрьме стихи о котах В Санкт-Петербурге Бутягин прочитал стихи, сочиненные в польской тюрьме

Москва1 мая Вести.Освобожденный из польской тюрьмы сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин на перроне в Санкт-Петербурге прочитал отрывок из сочиненного им в заключении стихотворения, сообщает РИА Новости.

Археолог отметил, что стихотворения он сочинял на разные темы: про саму тюрьму, про город, просто философские.

Мне приснился сон один, и я написал стихотворение, я вам две строки прочитаю: Со мною во сне говорили коты/они обращались на ты отмечается в сообщении

Бутягин признался, что в тюрьме ему встречались хорошие люди, но ему очень не хватало общения с близкими.

Российский ученый был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны за якобы проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.

На днях россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.