Москва1 маяВести.Освобожденный из польской тюрьмы сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин на перроне в Санкт-Петербурге прочитал отрывок из сочиненного им в заключении стихотворения, сообщает РИА Новости.
Археолог отметил, что стихотворения он сочинял на разные темы: про саму тюрьму, про город, просто философские.
Мне приснился сон один, и я написал стихотворение, я вам две строки прочитаю: Со мною во сне говорили коты/они обращались на тыотмечается в сообщении
Бутягин признался, что в тюрьме ему встречались хорошие люди, но ему очень не хватало общения с близкими.
Российский ученый был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны за якобы проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.
На днях россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.