Бутягин рассказал о беседе с украинцем, пожелавшим ему попасть под обмен

Бутягин рассказал о беседе с украинским заключенным в польской тюрьме Бутягин рассказал о беседе с украинцем, пожелавшим ему попасть под обмен

Москва26 мая Вести.Украинский заключенный в польской тюрьме пожелал российскому археологу Александру Бутягину попасть под обмен, сообщает РИА Новости.

В тюрьме в Польще Бутягин ни разу не столкнулся с плохим отношением к себе как к гражданину России со стороны охранников и других заключенных.

И даже украинец, с которым мы оказались на общей прогулке, вообще сразу же сказал: "Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит" приводит РИА Новости слова Бутягина

Археолога задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киевский режим обвинил Бутягина в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму.

В рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией Бутягина освободили из польской тюрьмы. Ученый вернулся в Петербург 1 мая.

После возвращения Бутягин опубликовал в соцсетях отрывок поэмы Александра Пушкина "Кавказский пленник", а также поблагодарил всех коллег, друзей и сочувствующих за помощь и поддержку.