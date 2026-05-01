Бутягин рассказал, что в польской тюрьме скучал по апельсинам

Бутягин признался журналистам, что ему не хватало апельсинов в польской тюрьме Бутягин рассказал, что в польской тюрьме скучал по апельсинам

Москва1 мая Вести.Освобожденный из польской тюрьмы сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин сообщил журналистам, что в польской тюрьме ему не хватало цитрусовых, которые он очень любит. Об этом сообщает РИА Новости.

Бутягин вернулся в Санкт-Петербург 1 мая. Поезд с ученым прибыл на Московский вокзал в 7.00.

Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов рассказал археолог журналистам

Он пообещал восполнить это упущение на Родине.

Польские спецслужбы задержали российского ученого в декабре 2025 года по запросу Украины за проведение якобы незаконных раскопок в Крыму. В марте суд Варшавы огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции, в этом случае ученому грозило бы до 10 лет заключения.

Во вторник, 28 мая, россиянин был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе. Вместе с ним освободили супругу российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике. Граждан РФ обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.