Москва16 июл Вести.В Новой Третьяковке открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры", посвященная 150-летию со дня рождения художника. Об экспозиции информационной службе "Вести" рассказала заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

На выставке представлено более 80 экспонатов – от работ раннего периода до произведений "аргентинского периода", связанного с жизнью художника в Аргентине на протяжении более 20 лет.

Больше 80 скульптур представлено в залах. Каждая из них невероятно сильная, мощная по своему воздействию, очень экспрессивные образы. Здесь много мифологических образов, много дано каких-то эмоций человеческих рассказала Юденкова

Экспозиция состоит из трех разделов: "Проживание истории", "Заложник красоты" и "Лица мира" и демонстрирует шедевры из собрания Третьяковской галереи, а также произведения из коллекций Русского музея и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.