24 мая в День славянской культуры и письменности в центре Курска на площади Дзержинского прошло торжественное открытие скульптуры Куряночки. Подробностями в MAX поделился глава Курской области Александр Хинштейн.
Бронзовая красавица - подарок подрядчика: благоустраивал сквер у ТЦ "Куряночка", но не успел уложиться в срокиговорится в сообщении
Образ молодой жительницы региона выбирали народным голосованием. Всего на конкурсе было представлено 6 проектов. На одной руке у девушки в традиционном костюме сидит курский соловей, в другой она держит знаменитую антоновку.
Сохранение нашей культуры, особенно культуры приграничья, - важная задача дня сегодняшнегозаявил Хинштейн
Эскиз скульптуры подготовлен арт-директором "Курского бомонда" Евгенией Наумовой, костюм доработан народным мастером России Екатериной Черноок. Она добавила на голову скульптуры ленту, которую обычно носили носили незамужние девушки-курянки. Автором композиции стал курский скульптор Юрий Киреев.