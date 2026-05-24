В Курске открыли скульптуру Куряночки Скульптура Куряночки появилась в Курске

Москва24 мая Вести.24 мая в День славянской культуры и письменности в центре Курска на площади Дзержинского прошло торжественное открытие скульптуры Куряночки. Подробностями в MAX поделился глава Курской области Александр Хинштейн.

Бронзовая красавица - подарок подрядчика: благоустраивал сквер у ТЦ "Куряночка", но не успел уложиться в сроки говорится в сообщении

Образ молодой жительницы региона выбирали народным голосованием. Всего на конкурсе было представлено 6 проектов. На одной руке у девушки в традиционном костюме сидит курский соловей, в другой она держит знаменитую антоновку.

Сохранение нашей культуры, особенно культуры приграничья, - важная задача дня сегодняшнего заявил Хинштейн

Эскиз скульптуры подготовлен арт-директором "Курского бомонда" Евгенией Наумовой, костюм доработан народным мастером России Екатериной Черноок. Она добавила на голову скульптуры ленту, которую обычно носили носили незамужние девушки-курянки. Автором композиции стал курский скульптор Юрий Киреев.