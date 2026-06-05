Москва5 июн Вести.Глава Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова рассказала ИС "Вести" о новом русском символе – Неваляшке.

По ее словам, символом Национального центра "Россия" является Неваляшка, а Котовск – единственный город, где ее производят.

В рамках подписанного соглашения мы начинаем развивать город Котовск, развивать и продвигать его. Нам очень важно Неваляшку всем известную привязать к конкретному месту, к конкретному региону для развития туристического потенциала и, в том числе, просветительской деятельности… Безусловно Неваляшка во многом как символ… русского характера, вот такой же несгибаемый, она же не падает, устойчивости, но при этом такой открытости и, наверное, в чем-то наивности