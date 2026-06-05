Москва5 июн Вести.Национальный центр "Россия" занимается подготовкой международного этнографического проекта. Об этом ИС "Вести" заявила генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Виртуозова напомнила, что Национальный центр "Россия" принимал участие в "Иннопроме" с проектом "Универмаг", который получил "ошеломительный" успех у узбекской и китайской публики.

Мы продали все … Пользовался огромной популярностью и мерч с цитатами нашего президента. И мы поняли, что нужно идти дальше. Потому что мы почувствовали моду на Россию. И поэтому у нас новые планы … Впервые "Иннопром" пройдет в Индии. Поэтому в сентябре мы едем в Индию, также с проектом нашего универмага. Дальше в ноябре мы участвуем в большой выставке импорта, наверное, одной из самых больших мировых выставок импорта в Шанхае. Мы сейчас готовим вместе с эфиопской стороной большой проект в Аддис-Абебе, и мы уже в этом году его откроем … Мы идем в Эрмитаж для открытия их новой выставки. Совместно с Эрмитажем, потому что Национальный центр "Россия" готовит большой международный этнографический проект, презентуем его 18 июня в городе Зарайске Московской области сказала Виртуозова

Ранее генеральный директор Национального центра "Россия" заявила, что у жителей РФ есть потребность гордиться своей большой и малой Родиной.