Лантратова заявила о большом интересе международных правозащитных структур к РФ Лантратова: интерес международных правозащитных структур к РФ очень большой

Москва15 июл Вести.Международные правозащитные структуры испытывают большой интерес к России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что у аппарата омбудсмена существует 50 соглашений о сотрудничестве с зарубежными уполномоченными по правам человека и правозащитными организациями.

В этом месяце я выезжала в Республику Кыргызстан, где проходила встреча омбудсменов ШОС. На Петербургском форуме удалось подписать соглашение с Ливаном. На этой неделе я встречалась с представителями Мьянмы, Коста-Рики, Ирана. И я могу сказать, что интерес международных правозащитных структур к нашей стране очень большой заявила Яна Лантратова

Она уточнила, что по инициативе российской стороны создан Евразийский альянс омбудсменов, в рамках которого проходят международные научно-практические конференции.

Например, 16 и 17 ноября состоится два больших мероприятия в Москве. Это Евразийский альянс омбудсменов и Международная научно-практическая конференция, где будут представлены, я надеюсь, 64 страны мира. И на самом деле международная деятельность — это с одной стороны отстаивание, постепенное, методичное отстаивание наших правозащитных интересов и принципов на международном уровне. Это развитие двустороннего сотрудничества. И безусловно, это, конечно, поддержка наших соотечественников за рубежом подчеркнула омбудсмен

Она добавила, что омбудсмены других стран всегда обращаются к аппарату уполномоченного по правам человека в РФ в случае нарушения прав граждан той или иной страны.

И то же самое, если на территории страны происходит нарушение прав нашего гражданина, я знаю, что уполномоченный всегда приедет и поддержит. И надо отдать должное, что такая работа, конечно, ведется добавила Лантратова

Ранее она заявляла, что Запад проводит политику двойных стандартов и зачастую не хочет видеть того, что действительно происходит.