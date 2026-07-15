Москва15 июл Вести.Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ, который представляется президенту страны, Госдуме и Совету Федерации, будет формироваться по новым критериям. Об этом российский омбудсмен Яна Лантратова рассказала в интервью ИС "Вести".

Она уточнила, что цель нового подхода – показать динамику работы с правами человека во всех регионах страны.

Во-первых, в докладе моя команда будет показывать работу всей страны, всех субъектов… Мы разрабатываем сейчас те или иные критерии, которые мы будем показывать. Мы будем показывать динамику, как меняются права человека в той или иной ситуации. Если изменилось к лучшему, а что подействовало на то, что изменилось в лучшую сторону? Какие решения тех или иных должностных лиц привели к результату? заявила Лантратова

Также омбудсмен рассказала о пяти направлениях деятельности своего института. В них входят взаимодействие с экспертными советами, бесплатная юридическая помощь населению, правовое просвещение, работа по обращениям граждан и участие в законотворчестве.