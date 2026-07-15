Москва15 июл Вести.России удалось отстоять свой правозащитный суверенитет благодаря работе президента Владимира Путина. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, в год фиксируется 415 тысяч обращений от российских граждан, что говорит о доверии населения к аппарату уполномоченного.

Действительно, как бы на нас в свое время не давили западные страны, пытались навязать какую-то свою правозащитную модель, причем те страны, у которых, сами посмотрите, что сейчас происходит с правами человека, – нам удалось, благодаря нашему президенту, отстоять наш правозащитный суверенитет. У нас особая правозащитная модель сообщила Лантратова

Ранее омбудсмен заявила, что Россию пытаются уничтожить не только на поле боя, но и с помощью атак на ментальное состояние населения. По ее словам, Запад пытается "отнять" память у молодого поколения, чтобы люди перестали вспоминать важные события.