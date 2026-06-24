Москва24 июн Вести.Россию пытаются уничтожить не только на поле боя, но и с помощью атак на ментальное состояние населения, заявила в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, Запад пытается "отнять" память у молодого поколения, чтобы люди перестали вспоминать важные события.

Мы живем в период тотальной информационной войны, нас хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак. Нас атакуют ментально. И что делается? Самое главное — попытка отнять память у нашей молодежи, у наших детей. И я буду говорить о том, что ведь что такое амнезия? Это амнезия — это когда человек что-то помнил, а потом он забыл. А те, кто это режиссируют на Западе, они ничего не забыли, они как раз все хорошо помнят сказала Лантратова

Ранее омбудсмен заявила, что на Украине еще до начала спецоперации РФ переписали учебники по истории. В этих материалах, как сказала она, исчезло понятие Великой Отечественной войны, а вместо него использовалась формулировка "Германо-Советская война". Такой подход, по мнению Лантратовой, это подготовка детей на Украине к войне с Россией.