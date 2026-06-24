Лантратова: Киев переписал учебники по истории, готовя детей к войне Лантратова: Украина готовила детей к войне через учебники истории

Москва24 июн Вести.Украина готовила детей к войне с Россией, в том числе через переписывание учебников по истории. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Выступая на сессии "Историческая амнезия Европы", Лантратова рассказала, что в начале СВО вместе с коллегами из Госдумы она вывозила учебники истории с освобожденных территорий. По ее словам, в этих материалах исчезло понятие Великой Отечественной войны, а вместо него использовалась формулировка "Германо-Советская война".

У них даже методички есть, как смотреть на русских солдат через прицел автомата. Детей там готовили к войне с Россией сказала она

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.