Москва18 июл Вести.Рынок аддитивных технологий молод, но он один из самых бурно развивающихся в России и за рубежом. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова.

Сейчас в составе Ассоциации развития аддитивных технологий очень много предприятий малого и среднего бизнеса. Входят также ведущие вузы, которые занимаются подготовкой кадров. Перестройка российского рынка происходит, и происходит она в сторону оказания услуг 3D-печати. Центры аддитивных технологий оказывают обучающие услуги, коммерческие услуги, услуги инжиниринга рассказал она

Также Оспенникова отметила, что государственная корпорация "Росатом" является единственной в России, которая имеет полный цикл аддитивного производства.