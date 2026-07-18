В Росатоме сообщили о планах по запуску Центра аддитивных технологий в Египте

Росатом заключает договор с Египтом о запуске Центра аддитивных технологий В Росатоме сообщили о планах по запуску Центра аддитивных технологий в Египте

Москва18 июл Вести.Госкорпорация "Росатом" планирует создать в Египте Центр аддитивных технологий, который будет специализироваться на внедрении и развитии технологий 3D-печати, включая производство деталей, инжиниринг, лабораторные исследования и обучение специалистов. Подробности в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Росатома Илья Кавелашвили.

Ранее госкорпорация открыла Центр аддитивных технологий в Белоруссии совместно с минским предприятием Н-Holding.

Белоруссия стала драйвером выхода на международный рынок. В данный момент у нас заключается договор на создание Центра аддитивных технологий в Арабской Республике Египет. Причем большой центр, с большим количеством оборудования. Мы его делаем под ключ. Первый этап у нас [запланирован на] этот год, второй этап – первый квартал следующего года сообщил Кавелашвили

Также он отметил, что Росатом перешел к размещению заказов об изготовлении комплектующих для малогабаритных 3D-принтеров в Белоруссии. Cо следующего года планируется производить их непосредственно в республике.