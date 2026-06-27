Москва27 июн Вести.Отечественная промышленность в отрасли товаров для детей выросла: на рынке 35% производителей – российские, расширилась и география производства. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она напомнила, что в стране принята стратегия развития индустрии, утвержден план ее реализации – будут проводиться различные мероприятия.

Если сегодня рынок индустрии товаров для детства составляет порядка 2 трлн рублей, то доля отечественных производителей уже 35%. И если говорить о результатах, буквально несколько лет назад это было не более 17%. А это значит, расширяется и география регионов, где развивается отечественная промышленность, индустрия товаров для детей. И в том числе расширяются предприятия, направления их деятельности, которые занимаются этой стратегической отраслью сказала Гумерова

Региональное правительство, как отметила сенатор, поддерживает производителей. На сегодняшний день 36 регионов имеют финансовые и нефинансовые механизмы поддержки, добавила Гумерова.

А шесть регионов уже разработали свои дорожные карты развития индустрии товаров для детства. Те регионы, которые комплексно подошли к решению этого вопроса, сегодня, конечно же, имеют и конкретные результаты. Например, Нижегородская область учитывает в своей работе строительство школ, капитальный ремонт учреждений социальной сферы, понимают, какое нужно оборудование, в каком количестве, какого качества должны быть представлены те или иные товары. И благодаря такому системному подходу удалось создать целые кластеры. Более того, мы видим удачные примеры кооперации регионов друг с другом. Допустим, если какие-то товары не производятся на территории конкретного региона, они кооперируются с соседними регионами, и получается такой комплексный подход сообщила политик

Сенатор подчеркнула, что Россия пошла по пути стандартизации отрасли.

Говоря о системных подходах и очень важных решениях, я хотела бы отметить, что мы пошли по пути стандартизации. И когда производители четко понимают, каким критериям, каким требованиям стандартизированным должны отвечать те или иные товары, то получается улица с двусторонним движением заключила Гумерова

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая заявила о необходимости в рамках закона о "российской полке" обеспечить приоритетную выкладку детских товаров российских производителей.