Москва5 авгВести.Отечественные фабрики полностью закроют потребность в школьной форме. Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей одежды для школьников. Об этом рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
В каталог производителей школьной формы, размещенный на официальном сайте Минпромторга, включены 154 российских предприятия, выпускающих готовые изделия для школьников. Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать весь основной ассортимент школьной формыотметили в министерстве
В ведомстве подтвердили, что отечественная легкая промышленность способна полностью обеспечить школьников качественной одеждой.
Кроме того, меры господдержки позволили компаниям модернизировать производство и расширить ассортимент, сделав российскую школьную форму конкурентоспособной.