Минпромторг: в России более 150 предприятий выпускают школьную форму

Минпромторг: российские фабрики полностью закроют потребность в школьной форме Минпромторг: в России более 150 предприятий выпускают школьную форму

Москва5 авг Вести.Отечественные фабрики полностью закроют потребность в школьной форме. Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей одежды для школьников. Об этом рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

В каталог производителей школьной формы, размещенный на официальном сайте Минпромторга, включены 154 российских предприятия, выпускающих готовые изделия для школьников​​​. Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать весь основной ассортимент школьной формы отметили в министерстве

В ведомстве подтвердили, что отечественная легкая промышленность способна полностью обеспечить школьников качественной одеждой.

Кроме того, меры господдержки позволили компаниям модернизировать производство и расширить ассортимент, сделав российскую школьную форму конкурентоспособной.