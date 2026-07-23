ФАС и "Детский мир" договорились о ценах на школьные товары к сезону Торговые сети ограничат наценки на школьные товары по предложению ФАС

Москва23 июл Вести.Торговая сеть "Детский мир" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничила наценки на школьные товары в преддверии учебного года. Компания зафиксировала цены на одежду, обувь и канцелярию на уровне минимальных показателей 2025 года.

Как сообщили в ведомстве, в перечень товаров с ограниченной наценкой вошли рюкзаки, тетради, принадлежности для рисования и творчества. Примечательно, что стоимость тетрадей в этом году снижена на 5–13% по сравнению с прошлым сезоном. "Детский мир" обязался обеспечить наличие данных позиций во всех своих магазинах.

Ранее ФАС направила письма с предложением ограничить наценки на востребованные товары к 1 сентября 18 крупным ритейлерам. По мнению службы, такие меры помогут повысить доступность школьных принадлежностей и предотвратят необоснованный рост цен в период пикового сезонного спроса.