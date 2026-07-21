В Минпросвещения опубликовали списки патриотических произведений для школ

Опубликованы списки патриотических произведений для школ В Минпросвещения опубликовали списки патриотических произведений для школ

Москва21 июл Вести.Списки произведений, внесенных в федеральные образовательные программы, опубликованы Министерством просвещения России. Перечни доступны на сайте министерства.

По информации пресс-службы, речь идет о произведениях, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.

В списки также включены книги для внеклассного чтения и произведения патриотической направленности современных авторов, в числе которых произведения об СВО.

Произведения ... призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности заявил, в частности, глава министерства Сергей Кравцов

Так, раздел книг "Za наших" включает произведения Н. Иванова "Суворовец Воевода", О. Измайлова "Донбасс - сердце России", А. Можаева "За чертой", В. Поволяева "Путь кочевника", А. Шорохова "Бранная слава" и сборник под ред. Т. Родионовой "Поэzия русской зимы".

По сообщению пресс-службы министерства, перечни книг направлены в школьные библиотеки всех субъектов России.