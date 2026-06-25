Кравцов: с 1 сентября доля начальной военной подготовки вырастет с 20% до 50%

В Минпросвещения сообщили, что в школах увеличат долю начальной военподготовки Кравцов: с 1 сентября доля начальной военной подготовки вырастет с 20% до 50%

Москва25 июн Вести.С начала нового учебного года российские школьники будут уделять начальной военной подготовке половину времени на уроках "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся в канале ведомства в MAX.

Глава ведомства напомнил, что для учащихся 6–11-х классов уже введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводилось на начальную военную подготовку.

Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6–11-х классов введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку сказал министр

С 1 сентября 2026 года доля таких занятий будет увеличена до 50%. В обновленную программу войдет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.

Кроме того, Кравцов анонсировал появление с будущего учебного года нового предмета "Духовно-нравственная культура России". Для этой дисциплины уже отобраны 83 героя, включая участников специальной военной операции, о которых планируется снять документальные фильмы.

Ранее правительство утвердило список средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, а Минпросвещения объявило о создании школьной олимпиады по робототехнике с заданиями по беспилотникам.