Москва25 июнВести.С начала нового учебного года российские школьники будут уделять начальной военной подготовке половину времени на уроках "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся в канале ведомства в MAX.
Глава ведомства напомнил, что для учащихся 6–11-х классов уже введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводилось на начальную военную подготовку.
Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6–11-х классов введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовкусказал министр
С 1 сентября 2026 года доля таких занятий будет увеличена до 50%. В обновленную программу войдет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.
Кроме того, Кравцов анонсировал появление с будущего учебного года нового предмета "Духовно-нравственная культура России". Для этой дисциплины уже отобраны 83 героя, включая участников специальной военной операции, о которых планируется снять документальные фильмы.
Ранее правительство утвердило список средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, а Минпросвещения объявило о создании школьной олимпиады по робототехнике с заданиями по беспилотникам.