Предмет "Духовно-нравственная культура России" введут в школах с 2027 года Кравцов: новый школьный предмет начнут вводить со второго полугодия

Москва1 июл Вести.С нового учебного года в школах начнут поэтапно вводить предмет "Духовно-нравственная культура России", сейчас Минпросвещения РФ готовит по нему учебники, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России", по этому предмету также готовим учебники заметил он

ДНКР начнут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах. В следующем учебном году этот предмет также появится в программе учеников шестых и седьмых классов. Ожидается, что изучение этой дисциплины поможет сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.