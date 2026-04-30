Профессор Лубков: подготовка к предмету ДНК России велась более полутора лет Профессор Лубков: более 1,5 лет велась подготовка учебников для предмета ДНКР Ро

Москва30 апр Вести.Предмет "Духовно-нравственная культура России", который появится в школах со второго полугодия 2026/2027 учебного года, создавался более полутора лет. Об этом ИС "Вести" рассказал ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Лубков.

Он обратил внимание, что идет активная подготовка материалов и учебных пособий, который будут использоваться для проведения уроков.

О необходимости введения такого предмета уже, по крайней мере, более полутора лет идет обсуждение, и не просто обсуждение, идет подготовка и учебных пособий – учебника – и тех материалов, которые непосредственно вот будут сопровождать этот новый предмет отметил Лубков

ДНКР будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов), с 2027/28 учебного года в 6-х и 7-х классах (по 34 часа). Как сообщила пресс-служба министерства просвещения, основной целью программы является формирование у подрастающего поколения мировоззрения, базирующегося на отечественных традиционных ценностях.