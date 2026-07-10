Курс "Русский язык как государственный" собираются ввести в вузах с 2027 года

Курс "Русский язык как государственный" могут ввести в вузах России в 2027 году Курс "Русский язык как государственный" собираются ввести в вузах с 2027 года

Москва10 июл Вести.Курс "Русский язык как государственный" может появиться в российских вузах в 2027-2028 учебном году. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

По его словам, которые приводит РИА Новости, по поводу соответствующего курса есть поручение президента России Владимира Путина.

В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь​​​. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027-2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов сказал Могилевский

Замминистра подчеркнул, что проект модуля подготовлен Санкт-Петербургским государственным университетом. Курс предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования русского языка и направлен на укрепление грамотности как российских, так и иностранных студентов.

В начале июня Путин сообщал, что в скором времени начнется разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов. Он уточнял, что среди прочего будут изучаться конституционный статус русского языка и языковая политика России.

Также президент говорил, что федеральные вузы должны открыть самостоятельные факультеты русского языка, и указывал, что улучшение системы изучения русского языка и литературы является одним из приоритетных направлений государственной языковой политики России.