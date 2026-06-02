Путин сообщил о разработке нового учебного модуля по русскому языку для вузов

Москва2 июн Вести.Разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов начнется в скором времени. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства принял участие в заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный" сказал президент

Он сообщил, что среди прочего будут изучаться конституционный статус русского языка и языковая политика России.

Путин также добавил, что в перспективе данная дисциплина может войти в состав "ядра высшего образования".

