Москва2 июнВести.Разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов начнется в скором времени. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства принял участие в заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный"сказал президент
Он сообщил, что среди прочего будут изучаться конституционный статус русского языка и языковая политика России.
Путин также добавил, что в перспективе данная дисциплина может войти в состав "ядра высшего образования".
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал об изменениях приемной кампании в вузы в 2026 году.