Москва10 мая Вести.Министерство просвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ определяет цели, задачи и механизмы формирования гражданской идентичности у школьников, студентов колледжей и вузов, а также воспитанников детских садов и педагогических учебных заведений.

Документ предусматривает совершенствование единой системы исторического просвещения, которая объединит занятия в школах, внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций, волонтерских движений и цифровых образовательных ресурсов приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова

Он также отметил, что отдельно в концепции внимание уделили обучению школьников навыкам критического мышления и работы с источниками.

План реализации рассчитан на пять лет и включает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие кружков и клубов, проведение конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов и исследовательских проектов, а также создание информационной платформы в 2027 году.

Для обучающихся организуют мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и участникам специальной военной операции, включая акции "Бессмертный полк", "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад памяти", онлайн-игры и бесплатный патриотический контент на платформе "Киносферум.РФ".

Эффективность программ будут контролировать с помощью регулярного мониторинга и с участием специалистов Российского военно-исторического общества, общества "Знание" и других организаций.

Ранее в Минпросвещения посчитали нецелесообразным введение "пятой четверти" в школах.