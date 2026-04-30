В российских школах введут новый предмет о традиционных ценностях Минпросвещения РФ: предмет "Духовно-нравственная культура России" введут в школе

Москва30 апр Вести.С нового, 2026/27 учебного года российские школьники начнут осваивать дисциплину "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, нововведение затронет учеников 5–7-х классов всех школ страны. Разработка курса велась по поручению главы государства, а основной целью программы является формирование у подрастающего поколения мировоззрения, базирующегося на отечественных традиционных ценностях.

График внедрения нового предмета предполагает поэтапное расширение: в 5-х классах обучение начнется со второго полугодия (17 учебных часов), а начиная с 2027/28 учебного года к программе присоединятся 6-е и 7-е классы, где на изучение курса будет отведено по 34 часа.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для системы воспитания.

Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев отметил он

В ведомстве заверили, что все общеобразовательные учреждения будут полностью обеспечены необходимыми учебными пособиями для полноценной реализации данной программы.