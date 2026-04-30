Профессор Лубков рассказал, кто будет преподавать курс ДНКР в школах России Профессор Лубков: преподавать школьный курс ДНКР будут учителя истории

Москва30 апр Вести.Вести новый предмет "Духовно-нравственная культура России" в школах будут учителя истории. Об этом ИС "Вести" рассказал ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Лубков.

Он отметил, что в рамках предмета преподаватели будут рассказывать о ценностях на примере героев страны и исторических персонажей.

Наши учителя истории, они и будут преподавать этот курс ДНК России. Лучшие учителя, лучшие уроки говорят вот об этом – о ценностях. Не только о фактической внешней стороне, но и о более глубинных вещах. О том, что нас всех объединяет в стране, делает русских людей, россиян, представителей других наших конфессий многомиллионным, многоконфессиональным, многонациональным, единым народом сказал Лубков

Также Лубков отметил, что обсуждение создания нового предмета и подготовка материалов велись более полутора лет и продолжаются до сих пор.