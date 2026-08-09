Москва9 авг Вести.Духовно-нравственные ценности необходимо внедрять в школьные учебники по разным предметам, заявил настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин в интервью ИС "Вести".

В нынешнем учебном году в школьной программе появится новый предмет под названием "Духовно-нравственная культура России". По словам протоиерея, этот предмет позволит школьникам применять знания на благо духовно-нравственного развития общества.

У нашего храма есть предложение, что все духовно-нравственные ценности надо зашивать в обычные предметы. Мы сейчас написали учебник английского языка для общеобразовательной школы, который совместили с учебником по истории. Он получился совершенно потрясающим. Точно так же сейчас мы пытаемся сделать учебник математики для начальной школы. Как мы раньше с вами изучали математику? От пяти яблок отнимали три яблока. Мы предлагаем другое: мама несет две сумки общим весом пять кг. Если ты возьмешь одну сумку в три кг, сколько у мамы останется в другой сумке? Это на самом деле очень важный момент рассказал протоиерей Игорь Фомин

Ранее настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше протоиерей Андрей Милкин рассказал, что изучение в российских медицинских вузах предмета о христианских ценностях защитит будущих врачей от цинизма.