Введение курсов по этикету в школе позволит молодежи построить успешную карьеру Инициативу по введению в школах курсов по этикету назвали своевременной

Москва24 июл Вести.Введение курсов по этикету и культуре речи в школе позволит молодежи построить успешную карьеру в будущем. Такое мнение выразила вице-президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Ирина Монакова в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметила, что этикет – точная наука, в которой нет разночтений. Поэтому не будет проблемы с оцениванием данной дисциплины в школе.

Деловой этикет — это свод правил. Это очень поможет в будущем нашим гражданам, которые закончат школу и придут на предприятия, в коллективы. Светский этикет позволит избежать ошибок в общении с людьми в повседневной жизни. Дети будут знать, как знакомиться, как правильно представлять своих друзей, как вести себя за столом. Знание деловой этики придаст уверенность молодым людям и поможет им в любом коллективе построить успешную карьеру сказала Монакова

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в российских школах стоит ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения.