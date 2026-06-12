России нужна смена вектора – от фокуса на детоцентричность к уважению предков Эксперт предлагает сместить приоритеты в обществе с детей на старшее поколение

Москва12 июн Вести.Комментируя инициативу введения факультатива по деловому и личному этикету в российских школах председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил в интервью ИС "Вести", что гораздо целесообразнее сегодня школьникам прививать общие ценности для народов и культур России, которые нас объединяют – уважение к старшим.

По его словам, в России назрела необходимость переориентировать общественный акцент с исключительно детской проблематики на более сбалансированное отношение, включающее в себя глубокое уважение к старшему поколению.

Конечно, у нас многие годы проводится политика детоцентричности, когда права ребенка очень важны и на первом месте, и мы с уважением относимся к мнению ребенка, к личности ребенка, но важно все-таки учить детей уважению и к старшим поколениям - это основа стабильности любого общества. Поэтому здесь очень важно прежде всего обращать внимание на уважение к старшим, на почитание родителей – это те ценности, которые общие для нас, для наших народов, культур России: уважение к старшим, почитание родителей, я уже не говорю о памяти предков, преемственности поколений. Эти ценности должны быть на первом месте, а потом уже этикет и этика заявил Рыбальченко

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня"​​​ заявил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить – роль матери, подарившей жизни многим детям.