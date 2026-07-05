В РПЦ объяснили, зачем студентам-медикам изучать христианские ценности В РПЦ уверены, что христианские ценности защитят будущих врачей от цинизма

Москва5 июл Вести.Изучение в российских медицинских вузах предмета о христианских ценностях защитит будущих врачей от цинизма. Об этом ИС "Вести" заявил протоиерей, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше Андрей Милкин.

По его словам, вуз дает не только профессию, но и формирует ценности человека.

Если не продолжать воспитание человека, тогда … выйдет циник. Врачу самому нужно исцелиться … Люди, которые … против введения соответствующего предмета, мне кажется, они, ну, либо конъюнктурщики, либо не понимают то, о чем они рассуждают сказал протоиерей

Также предложение Русской православной церкви (РПЦ) о введении предмета о христианских ценностях в медвузах прокомментировала доцент Сретенской духовной академии Евгения Жуковская.

Мне кажется, что нужно взять ... заповеди блаженства, Нагорная проповедь, десять заповедей. В рамках этого курса нужно студентам дозволять общаться со священнослужителями, а не только с педагогами. Профессия медицинского работника … она наверное, как никакая другая, очень материальная. Она … про плоть, про кровь, про тело … Невозможно воспитать гармонично развитую личность, если не познакомить, особенно молодых людей и будущих специалистов медиков не познакомить с духовностью добавила Жуковская

Ранее сообщалось, что в дискуссиях о высшем образовании пользователи социальных сетей чаще акцентируют внимание на комфортной среде, новых знакомствах и полезных связях, а не на качестве учебной программы или развитии мышления.