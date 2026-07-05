Протоиерей рассказал, как церковь может помочь россиянам в лечении депрессии Протоиерей рассказал, как церковь может помочь исцелить депрессию

Москва5 июл Вести.Человек, у которого диагностирована депрессия, не сможет излечиться без священника. Об этом ИС "Вести" заявил протоиерей, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше Андрей Милкин.

По его мнению, лечить человека в таком состоянии нужно совместными усилиями врача и церкви.

Для человека верующего … без священника здесь обойтись … просто не получится. Главное – не подменять друг друга. Не должен священник говорить: "Вот только так и больше никак, а к врачам не ходи". И врач не должен запрещать решать духовные проблемы там, где их полагается решать. Врач и священник должны быть союзниками сказал Милкин

Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что обновленный стандарт лечения депрессии, который планирует ввести Минздрав, маловероятно получится реализовать по всей России, поскольку новые методы требуют дорогостоящего оборудования и обученного персонала.