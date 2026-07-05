В РПЦ призвали усилить борьбу с азартными играми в России Протоиерей заявил о необходимости усилить меры по борьбе с азартными играми в РФ

Москва5 июл Вести.В России необходимо усилить борьбу с азартными играми. Об этом ИС "Вести" заявил протоиерей, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше Андрей Милкин.

Протоиерей рассказал про свою соседку, у которой появилась зависимость от игровых автоматов. По словам Милкина, женщина набрала кредитов, не смогла избавиться от лудомании и добровольно ушла из жизни.

Когда говорят о лудомании … у меня всегда перед глазами вот этот вот пример. Я … считаю, что мало еще в этом направлении сделано усилий государства по сокращению самой возможности вот этих азартных игр. Ну, вот тогда запретили вот эти автоматы, там еще что-то. И когда вдруг недавно раздались призывы легализовать там что-то, дескать, все равно играют, пусть вот идет в доход государству. Знаете, ... вот такого дохода точно не нужно сказал Милкин

Ранее доцент Сретенской духовной академии Евгения Жуковская заявила, что люди, у которых появляется зависимость от скроллинга лент в социальных сетях и мобильных игр могут стать лудоманами.