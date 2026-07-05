Москва5 июл Вести.Люди, у которых появляется зависимость от скроллинга лент в социальных сетях и мобильных игр, могут стать лудоманами. О этом ИС "Вести" заявила доцент Сретенской духовной академии Евгения Жуковская.

По ее словам, игровой зависимости как таковой не существует.

Есть просто зависимость. Просто кто-то начинает увлекаться алкоголем, кто-то различными веществами наркотическими, а кто-то уходит вот в такую форму зависимости. Уход в зависимость – это форма … социальных медиа, распространение социальных медиа. То есть начинается условно … с какого-то скроллинга, когда человек перед сном не может остановиться, закончить листать какую-то ленту, а кто-то начинает в этот момент … в те же самые игры играть сначала на смартфоне, может быть, они безобидные, а потом уже переходить к более тяжелым формам. То есть вот эта вот прошивка вот этой вот цифровизацией, она дает очень легкий вход в зависимость сказала доцент

Ранее руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев заявил, что легализация онлайн-казино в России может привести к всплеску лудомании.