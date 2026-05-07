Рекомендации по лечению игровой зависимости планируют подготовить к 2027 году

В России появятся клинические рекомендации по лечению лудоманиии Рекомендации по лечению игровой зависимости планируют подготовить к 2027 году

Москва7 мая Вести.В России впервые началась разработка клинических рекомендаций по лечению игровой зависимости - лудомании. Завершить работу над документом планируется к 2027 году, сообщил заместитель директора по научной работе НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Евгений Крупицкий.

По его словам, которые приводит РБК, ключевым разработчиком документа выступает Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

Процесс разработки — сложный и длительный, поэтому нет возможности гарантировать точные сроки их принятия отметил Крупицкий

Клинические рекомендации представляют собой утвержденные алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, которыми врачи обязаны руководствоваться при оказании помощи.

Как уточнил Крупицкий, документ находится на ранней стадии разработки, его подготовка ожидается к концу 2026 года, а окончательное утверждение — в 2027 году.