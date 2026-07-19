Москва19 июлВести.В России планируют разработать и внедрить технологии поддержания здоровья головного мозга. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, в России будут проводиться профилактические мероприятия, а также создаваться условия для долгой и полноценной жизни граждан.
Одним из пунктов такой работы станет поддержание здоровья головного мозга и развития когнитивных функций человека, а также разработка и внедрение технологий диагностики, предупреждения, ликвидации нейродегенеративных нарушенийговорится в документе
Выполнением задачи займутся, в частности, Минздрав, ФМБА и Минобрнауки. По итогам выполненной работы ответственные ведомства представят доклад в правительство.