Технологии поддержания здоровья головного мозга разработают в России В РФ разработают технологии поддержания здоровья головного мозга

Москва19 июл Вести.В России планируют разработать и внедрить технологии поддержания здоровья головного мозга. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, в России будут проводиться профилактические мероприятия, а также создаваться условия для долгой и полноценной жизни граждан.

Одним из пунктов такой работы станет поддержание здоровья головного мозга и развития когнитивных функций человека, а также разработка и внедрение технологий диагностики, предупреждения, ликвидации нейродегенеративных нарушений говорится в документе

Выполнением задачи займутся, в частности, Минздрав, ФМБА и Минобрнауки. По итогам выполненной работы ответственные ведомства представят доклад в правительство.