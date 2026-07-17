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Тест-системы болезни Альцгеймера планируют зарегистрировать в РФ к концу года Яковлева: в РФ планируют зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера

Москва17 июл Вести.В России планируют зарегистрировать тест-системы для выявления болезни Альцгеймера к концу 2026 года. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в разговоре с РИА Новости.

Я думаю, что к концу года мы их (тест-системы – Прим. ред​​​.) зарегистрируем отметила она

В феврале заместитель руководителя агентства сообщила о разработке тест-систем для выявления болезни Альцгеймера в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Это заболевание, названное в честь немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал его в 1906 году, является одной из форм старческого слабоумия. Оно проявляется как тотальная деменция с прогрессирующей потерей памяти. В основе патологии лежит диффузная атрофия головного мозга, особенно его коры. При этом атрофические процессы носят более очаговый характер по сравнению с другими типами деменций.

Ранее врач назвала ранние признаки болезни Альцгеймера.