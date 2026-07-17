Москва17 июлВести.В России планируют зарегистрировать тест-системы для выявления болезни Альцгеймера к концу 2026 года. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в разговоре с РИА Новости.
Я думаю, что к концу года мы их (тест-системы – Прим. ред.) зарегистрируемотметила она
В феврале заместитель руководителя агентства сообщила о разработке тест-систем для выявления болезни Альцгеймера в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России.
Это заболевание, названное в честь немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал его в 1906 году, является одной из форм старческого слабоумия. Оно проявляется как тотальная деменция с прогрессирующей потерей памяти. В основе патологии лежит диффузная атрофия головного мозга, особенно его коры. При этом атрофические процессы носят более очаговый характер по сравнению с другими типами деменций.
Ранее врач назвала ранние признаки болезни Альцгеймера.