Москва29 апрВести.К работе частным детективом не будут допускаться люди, страдающие болезнью Альцгеймера или бредовыми расстройствами. Перечень заболеваний, препятствующих такой трудовой деятельности, утвердил Минздрав России, документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Перечень состоит из трех разделов, к которые в общей сложности включены 65 наименований.
В первом блоке перечислены психиатрические заболевания и расстройства поведения. Среди них – болезнь Альцгеймера, бредовые расстройства, реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Уточняется, что речь идет о тех случаях, когда диагноз хронический и затяжной с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
Второй раздел включает психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных или снотворных средств, кокаина и других стимуляторов, галлюциногенов и летучих растворителей. В этом случае запрет распространяется на тех, кто продолжает проходить диспансерное наблюдение.
В третьем блоке указаны различные болезни глаза и его придаточного аппарата. В частности, речь идет о нарушениях рефракции и аккомодации, расстройстве и нарушениях зрения, включая слепоту. Если у претендента на должность частного детектива острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу, а также 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, это является основанием для недопуска его к данной работе.