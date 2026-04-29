© Обнаруженная связь между болезнями Паркинсона и Альцгеймера может привести к новым видам терапии., Globallookpress

Стали известны заболевания, при которых нельзя работать частным детективом Минздрав утвердил список болезней, с которыми нельзя работать частным детективом

Москва29 апр Вести.К работе частным детективом не будут допускаться люди, страдающие болезнью Альцгеймера или бредовыми расстройствами. Перечень заболеваний, препятствующих такой трудовой деятельности, утвердил Минздрав России, документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Перечень состоит из трех разделов, к которые в общей сложности включены 65 наименований.

В первом блоке перечислены психиатрические заболевания и расстройства поведения. Среди них – болезнь Альцгеймера, бредовые расстройства, реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Уточняется, что речь идет о тех случаях, когда диагноз хронический и затяжной с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

Второй раздел включает психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных или снотворных средств, кокаина и других стимуляторов, галлюциногенов и летучих растворителей. В этом случае запрет распространяется на тех, кто продолжает проходить диспансерное наблюдение.

В третьем блоке указаны различные болезни глаза и его придаточного аппарата. В частности, речь идет о нарушениях рефракции и аккомодации, расстройстве и нарушениях зрения, включая слепоту. Если у претендента на должность частного детектива острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу, а также 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, это является основанием для недопуска его к данной работе.