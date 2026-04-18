Россиян с шизофренией, деменцией и алкоголизмом не будут брать в охранники Минздрав утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя работать в охране

Москва18 апр Вести.Минздрав России утвердил перечень заболеваний, при наличии которых гражданам будут отказывать в трудоустройстве в службу охраны. Среди них – деменция, шизофрения и алкоголизм, следует из приказа министерства, который размещен в интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Всего в списке названы 65 заболеваний, которые делятся на три блока: психические расстройства и расстройства поведения, в том числе те, что связаны с употреблением психоактивных веществ, а также болезни глаза и его придаточного аппарата.

Основная часть из них – 62 диагноза – относится к первым двум частям. Так, к работе охранником не допустят россиян, имеющих хронические, затяжные, тяжелые, стойкие или часто обостряющиеся болезненные проявления деменции, шизофрении, психоза, а также с расстройством половой идентификации, умственной отсталостью, зависимостью от наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ.

Остальные три заболевания относятся к третьему блоку. Работать в охране не разрешат людям с расстройствами и нарушениями зрения, включая слепоту, а также с нарушениями рефракции и аккомодации.