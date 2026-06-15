Вступил в силу обновленный список заболеваний, запрещающий службу по контракту

Новые ограничения для службы по контракту вступили в силу Вступил в силу обновленный список заболеваний, запрещающий службу по контракту

Москва15 июн Вести.С понедельника, 15 июня, вступил в силу приказ Минобороны, расширяющий список медицинских противопоказаний для службы по контракту. В перечень включены конкретные психические расстройства и уточнены другие заболевания.

Так, в войска не возьмут граждан с шестью видами расстройств: органическое кататоническое и бредовое (шизофреноподобное) расстройства, шизофрения, хронический бред, фобии, умственная отсталость.

Помимо этого, служить по контракту не смогут россияне с расстройствами поведения, которые вызваны приемом психоактивных веществ.

В последний раз Минобороны изменяло перечень противопоказаний в декабре 2025 года. Тогда список был расширен с 26 до 35 позиций.