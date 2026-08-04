Путин подписал закон о расширении службы по контракту для судимых граждан В России расширили возможности заключения контрактов с Минобороны для судимых

Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для заключения контракта с Минобороны РФ в период мобилизации для людей с неснятой или непогашенной судимостью. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Изменения затронули статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Новые нормы предусматривают сокращение перечня обстоятельств, которые ранее препятствовали заключению контракта в период мобилизации, военного положения или в военное время. Так, контракт теперь смогут заключить граждане, имеющие судимости за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, редких животных и растений из Красной книги РФ, а также за контрабанду наркотиков.

Кроме того, возможность поступления на службу по контракту получат лица, осужденные за участие в банде или преступном сообществе, за нарушения требований безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, а также за незаконное приобретение, хранение или хищение ядерных материалов.

Глава государства также утвердил изменения в Уголовный кодекс РФ. Оба документа вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.