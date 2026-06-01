Москва1 июн Вести.Российское общество психиатров рекомендовало ограничить непрерывное пребывание военнослужащих в зоне боевых действий сроком до шести месяцев для снижения риска развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на обновленные клинические рекомендации специалистов.

Новые рекомендации направлены на профилактику психологического истощения и сохранение адаптационных ресурсов военнослужащих. В документе также содержатся предложения по более частой ротации личного состава в зависимости от интенсивности боевых действий.

По мнению психиатров, военных на передовой следует менять через шесть месяцев - а лучше каждые три месяца. При непрерывных активных боевых действиях замена состава необходима уже через две недели, а в случае больших потерь - через несколько дней говорится в материале

При этом в российском законодательстве и ведомственных нормативных актах максимальные сроки непрерывного нахождения военнослужащих на передовой не установлены. Решения о выводе подразделений в тыл принимаются командованием с учетом оперативной обстановки, имеющихся резервов и поставленных задач.

Сейчас основным механизмом восстановления для военнослужащих остаются отпуска продолжительностью не менее 14 суток один раз в шесть месяцев без учета времени на дорогу.