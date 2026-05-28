В России могут измениться сроки выдачи больничных листов Минздрав России предложил сократить срок выдачи больничных листов до 3 дней

Москва28 мая Вести.Министерство здравоохранения России выступило с инициативой сократить срок выдачи больничного листа до 3 дней для граждан, которые за последние полгода признавались нетрудоспособными четыре и более раз.

Это следует из проекта ведомственного приказа, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.

После оформления больничного врач обязан созвать врачебную комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или его направления на стационарное лечение. По истечении трех дней больничный может быть продлен по решению комиссии или закрыт.

Данное правило не касается оформления больничного по беременности или уходу за больным родственником, при карантине, а также лечении социально значимых заболеваний или заболеваний, требующих заместительной почечной терапии.

Новый механизм в случае принятия не будет распространяться и на оказание медицинской помощи в условиях стационара.

В феврале 2026 года в Минздраве предлагали выдавать больничный на 5 дней при наличии четырех и более листков нетрудоспособности за полгода. В таких случаях решение о продлении или закрытии больничного также принималось врачебной комиссией.

Позднее депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что самозанятые смогут претендовать на выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после начала перечисления взносов, либо после 6 непрерывных ежемесячных платежей.