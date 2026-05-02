Москва2 маяВести.Депутат Госдумы Каплан Панеш (фракция ЛДПР) предложил установить для пенсионеров предельные сроки ожидания приема у узкого специалиста по ОМС - не дольше 14 дней, а для обследований МРТ или КТ - не более 30 дней. Об этом он заявил РИА Новости.
Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС - не более 14 дней, для МРТ/КТ - не более 30 дней, с штрафами за нарушениесказал Панеш
Кроме того, депутат считает необходимым расширить список бесплатных лекарств и повысить для пенсионеров с доходом ниже полутора прожиточных минимумов компенсацию затрат на них с 50% до 75%.
Он также предложил ввести патронаж для одиноких пенсионеров старше 75 лет, предусматривающий закрепление за ними социального работника, который будет помогать им записываться к врачам.
Ранее сообщалось, что в России по ОМС стала доступна трансплантация рук.