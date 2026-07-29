В ГД предложили давать россиянам отпуск для лечения родителей-пенсионеров Чернышов предложил узаконить отпуск по уходу за родителями-пенсионерами

Москва29 июл Вести.Дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих россиян, которым необходимо сопровождать родителей-пенсионеров на лечение, следует предусмотреть в законодательстве. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его мнению, такой отпуск должен предоставляться нуждающемуся в нем работнику ежегодно на срок от трех до пяти дней. Свое предложение парламентарий направил главе Минтруда Антону Котякову, передает ТАСС.

Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, предусмотрев право работников на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до пяти календарных дней в год говорится в обращении на имя министра

Депутат пояснил, что сегодня многие работающие россияне нередко вынуждены использовать свой ежегодный оплачиваемый отпуск, брать отпуск за свой счет или каким-то образом договариваться с работодателем, чтобы сопровождать родителей пенсионеров на медицинское обследование, лечение, реабилитацию или оформление инвалидности. Введение дополнительного отпуска поможет им, а также повысить доступность медпомощи для пожилых граждан.

Ранее юрист Людмила Александрова разъяснила, что трудовое законодательство позволяет работнику взять все 28 календарных дней оплачиваемого отпуска единовременно, но реализация этого права напрямую зависит от внутренних документов организации. Эксперт также подчеркнула, что принудительное дробление отпуска без согласия сотрудника является нарушением трудовых норм.