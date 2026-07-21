Вице-спикер ГД разъяснил правила отгулов за работу в праздники Вице-спикер ГД разъяснил, как получить отгул за работу в праздник

Москва21 июл Вести.Работник, который согласился трудиться в свой выходной или нерабочий праздничный день, вправе по закону сам определить форму компенсации: оплату в двойном размере или дополнительный день отдыха. При этом окончательное решение всегда принимает сам сотрудник. Об этом в разговоре с RT напомнил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Если сотрудник выбирает отгул, работа оплачивается в одинарном размере, а сам день отдыха не оплачивается. Отгулы, начиная с 1 марта 2025 года, нужно использовать в течение года либо присоединить к отпуску. Накопленные до этой даты можно использовать в любое время добавил он

По словам парламентария, аналогичный принцип распространяется и на сверхурочную работу. Он отметил, что по желанию сотрудника переработку разрешается компенсировать не только более высокой оплатой, но и дополнительным временем отдыха, которое должно быть не меньше отработанного сверх нормы.

Еще одним поводом получить выходной вице-спикер Госдумы назвал донорство крови. По его словам, после сдачи крови работнику полагается оплачиваемый день отдыха. Если донация выпала на выходной, отпуск или праздник, либо если человек по договоренности с работодателем вышел на работу в день сдачи крови, он может по собственному желанию воспользоваться дополнительным днем отдыха позднее. Для этого, пояснил Чернышов, требуется заблаговременно подать заявление и сообщить работодателю о выбранной дате.

Парламентарий напомнил и о других ситуациях, дающих право на дополнительные дни отдыха. В качестве примера он привел родителей детей с инвалидностью, которым положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц - их можно распределить между обоими родителями либо полностью использовать одному из них. Кроме того, отметил депутат, работодатель может закрепить дополнительные гарантии в коллективном договоре или внутренних документах, с которыми стоит ознакомиться помимо Трудового кодекса.

Чернышов подчеркнул, что дополнительные дни отдыха предоставляются далеко не всегда автоматически. По его словам, чаще всего необходимо подать заявление и заранее согласовать дату с работодателем, а порядок лучше уточнить заблаговременно, чтобы не упустить свое законное право на выходной.

Ранее россиян предупреждали, что отозвать сотрудника из отпуска можно только с его согласия.