Депутат Госдумы Свищев посоветовал, как можно увеличить размер отпускных Депутат Госдумы рассказал, за счет чего можно увеличить отпускные

Москва10 июн Вести.Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрий Свищев в интервью ТАСС поведал, каким образом граждане России могут увеличить размеры своих отпускных выплат.

По словам депутата, сотрудники могут получить больше средств благодаря учету всех видов премий, надбавок и доплат при расчете среднего заработка, а также выбору более выгодного по числу рабочих дней месяца ухода в отпуск.

В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, все, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет сказал Свищев

Депутат также отметил, что в случае разбирательства по перерасчету отпускных российские суды обычно встают на сторону работников, а работодателю грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Свищев добавил, что отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку сотрудника за последние 12 месяцев формула расчета представляет собой деление общего дохода на 12 и среднемесячное число календарных дней - 29,3. Депутат посоветовал выбирать для отпуска месяца с наибольшим количеством рабочих дней, тогда сумма отпускных должна быть выше.