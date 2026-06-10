Юрист рассказал, кому и насколько можно уйти с работы пораньше 11 июня Юрист Кофанов рассказал, кто сможет уйти с работы пораньше 11 июня

Москва10 июн Вести.С 12 по 14 июня россиян ждут три выходных дня. О том, кому и насколько можно уйти с работы пораньше 11 июня, а также как оплачивается труд в праздники, KP.ru рассказал юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Согласно трудовому законодательству, любой предпраздничный день сокращается на один час. Это правило действует для сотрудников с любым графиком, но не всегда означает, что все могут покинуть рабочее место раньше.

Есть много производств, где люди работают в сменном графике, а также непрерывные производства. В этом случае сокращается норма рабочего времени в месяц, но раньше уйти с работы при наличии сменного графика не получится пояснил Кофанов

Что же касается обычных офисных сотрудников, то 11 июня для них станет рабочим днем, сокращенным на один час.

Если же работа в праздник неизбежна, Трудовой кодекс гарантирует повышенную оплату. Согласно статье 153, труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. В расчет включаются все компенсационные и стимулирующие выплаты: доплаты за стаж, квалификацию, районные коэффициенты, премии.

Порядок расчета зависит от формы оплаты труда. Для сотрудников на окладе, если работа выполнена в пределах месячной нормы, доплата составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. Если работа превышает месячную норму, оплата составляет не менее двойной ставки сверх оклада. Для сдельщиков оплата должна быть не ниже двойных сдельных расценок. Что касается работников, которым платят по дневным или часовым тарифным ставкам, то им полагается оплата не менее двойной тарифной ставки.

Вместо двойной оплаты сотрудник может взять другой день отдыха. Тогда работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а выходной день оплате не подлежит. Использовать такой отгул можно в течение года со дня работы в праздник либо присоединить его к отпуску.

Ранее ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщил, что ко Дню России, 12 июня, температура воздуха в Москве может прогреться до плюс 32 градусов.