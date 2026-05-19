Москва19 мая Вести.В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий установить для работающих пенсионеров ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий документ цитирует ТАСС.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Продолжительность такого отпуска, согласно документу, определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. При этом он не может длиться менее трех календарных дней.

Авторы законопроекта поясняют, что в условиях сокращения численности трудоспособного населения пенсионеров активно привлекают на должности, требующие опыта, а также на низкоквалифицированный труд. Таким образом, они приобретают особое значение для экономики.

Введение дополнительного отпуска с оплатой, по мнению парламентариев, поможет оказать материальную поддержку желающим работать пенсионерам и предоставит им время для восстановления здоровья.

Ранее эксперты сообщали, что малый и средний бизнес перестал фокусироваться на поиске идеальных кандидатов. Вместо этого предпочтение при найме могут отдавать людям старшего возраста, имеющим перерывы в стаже или вышедшим из декрета.