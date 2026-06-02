Москва2 июн Вести.Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет работающим пенсионерам, инвалидам, а также лицам, столкнувшимся с особыми семейными обстоятельствами.

Об этом РИА Новости рассказала юрист Марианна Портнова.

Она отметила, что отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в год также могут взять родители и супруги военнослужащих или сотрудников МВД, погибших вследствие военной травмы или в связи с наличием заболевания.

Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году добавила юрист

Кроме того, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы сроком до 5 календарных дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, например, в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близкого родственника. Для этого работнику необходимо подать письменное заявление.

